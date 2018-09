Infographie : l’insécurité alimentaire en recul au Maroc et en Algérie

Une personne sur neuf est affectée par l'insécurité alimentaire chronique dans le monde. En Afrique du Nord, les évolutions sont contrastées. La situation s’améliore au Maroc et en Algérie, se stabilise en Tunisie, mais se dégrade en Égypte.

La vue d’ensemble inquiète. Dans son dernier rapport, daté du 11 septembre, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) note que l’insécurité alimentaire chronique est repartie à la hausse depuis 2014. Elle affectait 821 millions de personnes dans le monde en 2017. Environ une sur neuf.

L’agence définit le concept comme « l’absence d’un accès sûr à une quantité suffisante d’aliments salubres et nutritifs propres à une croissance et à un développement normaux ainsi qu’à une vie saine ». Les causes sont multiples : indisponibilité d’aliments, pouvoir d’achat insuffisant, distribution inadaptée ou utilisation inadéquate des denrées alimentaires par les ménages.