Urbanisme : Dakar revoit la vie en rouge

Indissociable de l’identité de la capitale sénégalaise, la production de briques et de tuiles en terre cuite ou crue avait pourtant été abandonnée dans les années 1970. Aujourd’hui, des élus et des entrepreneurs passionnés reprennent le flambeau.

Près de Dakar, l’unique unité industrielle locale de fabrication de matériaux de construction en terre cuite, la Sofamac, s’apprête à redémarrer sa production. L’usine vient d’être rachetée par Amsa Realty, entreprise spécialisée dans l’immobilier d’Amsa Assurances Sénégal, une filiale du groupe CFOA, de l’Ivoirien François Bakou. Avec ses partenaires italiens, Amsa Realty, dirigée par Déthié Aw, a investi environ 6 millions d’euros dans cette unité, d’où sortiront briques, carreaux et tuiles en terre cuite.

Une première depuis les années 1970 : le pays avait alors arrêté la production de ces matériaux. Pourtant, réputés pour leur solidité (ininflammables), pour la qualité de leur isolation phonique et, surtout, thermique, ainsi pour que leurs performances environnementales (entièrement recyclables et nécessitant peu d’énergie pour leur fabrication), ils ont d’édifices publics comme pour celle de villas et font naturellement partie du décor des vieilles villes de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis.