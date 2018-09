Tunisie – Kamel Jendoubi : « L’Isie doit se situer au dessus de la mêlée, pour ne pas dire de la mélasse »

Premier président de l'Isie en 2011, Kamel Jendoubi analyse la crise qui secoue l'institution chargée de l'organisation des élections tunisiennes.

Jeune Afrique : Comment expliquer l’état dans lequel se trouve aujourd’hui l’Isie ?

Kamel Jendoubi : L’Isie est progressivement devenue l’otage d’un jeu politicien qui me semble destructeur pour la transition démocratique. Il faut se rappeler que c’est pourtant la première institution de la deuxième République tunisienne : créée en 2011, elle a préexisté à la Constitution !

Mais son indépendance a été progressivement atrophiée depuis l’adoption de la loi de 2012. Avec ce texte, passé dans une relative indifférence, l’Isie a vu sa commission centrale passer de 16 à 9 membres. Elle a été privée de sa base locale occasionnellement régénérée à chaque élection. La loi a aussi réduit l’étendue de sa mission en confiant plus de pouvoir à un directeur exécutif, élu par l’Assemblée et non par les membres de l’Isie, plutôt qu’à l’Instance elle-même. Laquelle a aussi vu sa crédibilité