Tunis : la médina (re)devient tendance

Tables chics, échoppes d’artistes, boutiques branchées… Après une décennie de travaux de rénovation, le cœur historique de Tunis est devenu furieusement tendance.

Loin de la frénésie et du folklore des souks, la médina de Tunis offre avec élégance son dédale de ruelles, où locaux et visiteurs aiment à venir déambuler et se perdre, dans une sérénité intemporelle. Après un demi-siècle de désintérêt, le noyau urbain originel de la capitale a fait peau neuve et, de part et d’autre de son pôle central, la mosquée Zitouna, fondée en 698, deux « circuits » entièrement restaurés mettent en valeur un patrimoine qui avait presque été oublié : le quartier de la rue Dar-el-Jeld, au nord, et celui des Andalous, au sud.

Dans ce dernier, les façades ont été ravalées, les réseaux (d’eau, d’électricité, de télécoms) ont été enfouis, le dallage des rues et l’éclairage public refaits grâce aux efforts de la mairie et de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, soutenus par l’État, l’AFD et l’Union européenne, et poursuivis par l’Association de