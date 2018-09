RDC : dix choses à savoir sur Vital Kamerhe, candidat à la présidentielle

La commission électorale l’a confirmé le 19 septembre : à 59 ans, ce vieux routier de la politique congolaise est l’un des rares ténors de l’opposition autorisés à concourir à la présidentielle prévue pour décembre.

1. Le plus capé

Vital Kamerhe est le seul des vingt et un candidats retenus à avoir déjà brigué la magistrature suprême. C’était en 2011, et il avait été devancé par Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Selon les chiffres officiels – qu’il conteste –, il avait recueilli 7,74 % des voix.

2. Essayiste

Directeur de campagne de Kabila en 2006, il a écrit une apologie du président, intitulée Pourquoi j’ai choisi Joseph Kabila. Cinq ans plus tard, il a publié un ouvrage beaucoup plus théorique : Les Fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo.

3. Dauphin présumé

Il affirme s’être vu promettre la succession du chef de l’État lors d’un entretien au Palais de la nation, le 7 décembre 2006, alors qu’il travaillait à sa réélection. Mais il jure n’y avoir jamais cru.

4. Démission

En 2009,