Angola : Manuel Vicente, conseiller de l’ombre de João Lourenço ?

Alors qu'on le disait fini, l'ancien vice-président Manuel Vincente a bien anticipé la fin de l'ère dos Santos, et a gagné la confiance du nouveau président João Lourenço.

On le disait fini. Et pour cause, Manuel Vicente, vice-président du pays sous José Eduardo dos Santos, avait été relégué à une humiliante vingt-­quatrième place sur la liste du MPLA pour les élections de 2017. À cette époque, il était aussi sous le coup d’une enquête de la justice portugaise pour corruption, accusé d’avoir payé un juge afin qu’il classe une affaire le concernant. Cette traversée du désert n’en était pas une.

Ayant bien anticipé les conséquences de la fin de l’ère dos Santos, Manuel Vicente a habilement manœuvré pour se retrouver dans le bon camp, celui du nouveau président, João Lourenço. Lui faisant profiter de son expérience du pouvoir et de ses bonnes relations à l’étranger, notamment en Europe, il a gagné sa confiance et est devenu un influent conseiller de l’ombre.

Une proximité notable

Pour preuve, deux de ses fidèles ont été nommés aux postes clés de patron