Bénin : Lionel Zinsou liquide sa fondation AfricaFrance

La fondation AfricaFrance, créée par l'ancien Premier ministre béninois, n'existe plus. Lionel Zinsou avait lancé cette fondation en 2015, avec l'ambition de réunir les acteurs publics et privés en France et en Afrique au service du développement économique.

Lionel Zinsou a bouclé la liquidation de sa fondation AfricaFrance en juillet. L’ancien Premier ministre du Bénin, qui avait créé cette structure en 2015 avec pour objectif de réunir entreprises et collectivités locales d’Afrique et de France, la coprésidait avec Bruno Mettling, PDG d’Orange Middle-East and Africa.

« La fondation ne substituera à aucune administration, aucune agence publique. Elle impliquera aussi bien le secteur public, que le privé ou les associations, et ses membres seront autant africains que français », insistait Lionel Zinsou lors de son lancement, en marge du sommet économique franco-africain organisé à Paris en février 2015.