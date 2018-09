Francophonie : Louise Mushikiwabo et Michaëlle Jean, deux stratégies pour un seul fauteuil

Tandis que la ministre rwandaise des Affaires étrangères sillonne les pays membres de l'OIF pour récolter les soutiens, la secrétaire générale sortante opte pour une stratégie plus feutrée à l'approche du sommet d'Erevan.

Candidate au poste de secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo n’a pas ménagé sa peine depuis le sommet de l’UA à Nouakchott, début juillet, où elle a reçu le soutien de l’organisation panafricaine.

La ministre rwandaise des Affaires étrangères s’est déjà rendue dans dix-huit pays (dix en Afrique, quatre en Europe, trois en Asie et un au Proche-Orient), où elle a été reçue au plus haut niveau. Elle envisage de poursuivre ce marathon avant le sommet d’Erevan des 11 et 12 octobre.

Selon nos sources, elle pourrait se rendre en Grèce, à Monaco, en Suisse et au Luxembourg. Et rencontrer certaines délégations (en priorité les pays d’Europe centrale membres de l’OIF) en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, fin septembre.