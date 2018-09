[Tribune] Il faut innover en matière de lutte antidrogue en Afrique de l’Ouest

Les lois actuellement en vigueur en Afrique de l'Ouest ne permettent pas une lutte antidrogue réellement efficace. C'est l'avis de Pedro Pires, ancien président du Cap-Vert et membre de la Commission ouest-africaine sur les drogues, et de Ruth Dreyfuss, ex-présidente de la Confédération suisse et présidente de la Commission globale de politiques en matières de drogues.

Les lois actuelles sur les drogues en Afrique de l’Ouest sont loin de produire les résultats escomptés : les trafiquants font transiter par les côtes et le Sahara la cocaïne acheminée vers l’Europe, et la consommation locale ne cesse d’augmenter. Les réponses publiques fondées sur la prohibition sont non seulement un échec mais empirent, sans doute, la situation.

Le très regretté Kofi Annan, notre ami et collègue dans le plaidoyer pour de meilleures politiques en la matière, l’a bien résumé lorsqu’il a dit : « Les drogues ont détruit de nombreuses vies, mais les mauvaises politiques publiques en ont détruit bien plus. »

Si les « petits pays » peuvent montrer le chemin, ce n’est que grâce à des efforts concertés que l’Afrique de l’Ouest pourra faire la différence

Cela ne peut plus durer. Nous devons moderniser les outils légaux pour mettre en œuvre des politiques qui permettent effectivement d’améliorer la santé et la sécurité des populations, et nous n’avons pas besoin d’attendre que les « grands pays » fassent le premier pas. Nous savons tous deux, par notre expérience d’anciens chefs d’État, que les « petits pays » peuvent faire la différence.