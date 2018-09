Afrique centrale : adieu monde de brut

La politique de rigueur imposée par la Banque des États de l’Afrique centrale a permis aux pays de la sous-région, notamment ceux qui sont sortis du tout-pétrole, de renouer avec la croissance. Mais pour combien de temps ?

L’économie de la Cemac va mieux. Si l’on en croit le FMI, les six pays de la zone devraient, collectivement, voir leur croissance passer de + 0,9 % en 2017 à + 2,7 % en 2018, avant de culminer à + 3,4 % en 2019. Cette reprise modérée a permis de stopper l’hémorragie de devises qui avait conduit la Cemac au bord du gouffre en 2016. Son déficit des comptes courants s’est fortement réduit, permettant aux réserves de change de remonter à 2,5 mois d’importations cette année, contre 2,2 mois en 2016.

Si le pire a été évité, c’est d’abord parce que les gouvernements ont fini par appuyer sur le frein en matière de dépenses. Le Gabon, le Tchad et le Congo ont notamment taillé dans le budget de la fonction publique. Partout, on a remis à plus tard les investissements les moins nécessaires.

La reprise de la production pétrolière (– 4,8 % en 2017, mais + 2,6 % en 2018) et la hausse des cours