Présidentielle au Cameroun : Cabral Libii, le trouble-fêtes

Si Akere Muna, Joshua Osih et Maurice Kamto font figure de principaux candidats de l'opposition face à Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre, un quatrième homme pourrait bien siphonner une partie de leurs voix : Cabral Libii.

Aux trois poids lourds de l’opposition, un quatrième candidat est venu s’ajouter, qui pourrait bien grignoter quelques suffrages. Porté par les réseaux sociaux et à l’aise médiatiquement, Cabral Libii est persuadé d’avoir déjà dépassé Akere Muna et Joshua Osih et érige Maurice Kamto en adversaire numéro un (il se dit sûr que Paul Biya ne gagnera pas).

Plus connu comme analyste politique à la télévision, il est partisan d’un régionalisme accru sans aller jusqu’au fédéralisme. À 38 ans, il a fait campagne avec le mouvement 11 Millions de citoyens, qui promouvait l’inscription des Camerounais sur les listes électorales.