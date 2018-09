L’album perdu de John Coltrane

Cette sublime découverte se veut un vibrant témoignage de la double trajectoire musicale de ce prophète du jazz. Avis aux puristes coltraniens, comme aux futurs convertis.

Voilà plus de cinquante ans que John Coltrane n’est plus… mais l’exhumation surprise d’un disque inédit, Both Directions at Once: The Lost Album, en émeut plus d’un. Il faut dire que ce prophète du jazz séduit encore quantité de fidèles mélomanes. Pourtant, ce nouveau disque n’est aucunement son dernier enregistrement. Nous sommes en effet le 6 mars 1963, au sein des célèbres studios de Rudy Van Gelder, dans le New Jersey, quand « Trane » enregistre cette suite de morceaux.

Cette année-là, le musicien ne juge pas encore le be-bop trop orthodoxe, mais il poursuit déjà sa quête d’un « son universel » porté par des vibrations transcendantes. Aussi ce double disque est-il à cheval entre les deux voies empruntées par Coltrane durant sa carrière. La première, qui adoube le jazz dans tous ses codes, et la seconde, qui s’en affranchit pour mieux le sublimer.

Ainsi, la plupart de ses