Algérie – Éducation : Nouria Benghebrit sonne la fin de la récré

Cible préférée des islamo-conservateurs, la ministre de l’Éducation algérienne, Nouria Benghebrit, promet de remettre l’école sur la voie de l’excellence. En contournant les tabous plutôt qu’en les brisant.

Son Premier ministre dit que le temps passé dans les arcanes du pouvoir permet de développer des écailles de crocodile pour se blinder contre les détracteurs. Nouria Benghebrit peut se prévaloir d’un plumage d’oiseau sur lequel glissent critiques, insultes et quolibets. Depuis sa nomination, en 2014, à la tête de l’Éducation nationale, elle sert de punching-ball aux islamistes, aux conservateurs, à certains députés et syndicats crypto-islamistes, aux téléprédicateurs, et à leurs relais dans la presse arabophone. Tous rêvent de s’offrir son scalp. Pour sa cinquième rentrée scolaire, la ministre entend leur prouver qu’elle est bien partie pour durer.

La dernière campagne contre cette dame de fer qui ne fait guère ses 66 ans ? La polémique sur le port du niqab à l’école. Nouria Benghebrit a réitéré cette année encore son opposition au port du voile intégral par les enseignantes ou les