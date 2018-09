Économie : ce que Kigali attend de Volkswagen

Emmanuel Hategeka, directeur des opérations du Rwanda Development Board, espère le constructeur automobile entraînera dans son sillage d'autres entre prises allemandes.

« Dans le cadre de son plan d’expansion en Afrique, Volkswagen a fait une étude pour identifier les économies ayant le plus fort potentiel de croissance. Et le Rwanda faisait, selon eux, partie des pays les plus attractifs. La direction générale du groupe allemand a rencontré nos équipes du Rwanda Development Board ainsi que les plus hautes autorités du pays.