Aviation d’affaires : bataille fiscale à Abidjan

Si le trafic de jets s’accroît en Côte d'Ivoire, la réglementation reste une entrave sérieuse au développement du secteur.

Le gouvernement ivoirien, profitant d’une croissance économique solide et soutenue du pays depuis plusieurs années, ambitionne de faire ­d’Abidjan, la capitale économique, un pôle attrayant de l’aviation d’affaires en Afrique de l’Ouest. Un projet porté par la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, Aeria. C’est en novembre 2017 que le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a lancé les travaux de modernisation et d’extension de l’aéroport, comprenant ceux du terminal d’aviation d’affaires (FBO).

La gestion et l’exploitation de ce dernier ont été confiées à la fin de mai à un acteur mondial reconnu, l’entreprise dubaïote Jetex, solidement implantée au Bourget, en France, la plus grande base pour les jets en Europe. En Côte d’Ivoire, cette activité a du potentiel et est génératrice de revenus. Car en plus des affrètements classiques de jets, les évacuations sanitaires influent positivement sur l’activité.