Cinéma : « Volubilis », éloge de l’antihéros

L’acteur-réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi sort « Volubilis », son quatrième long-métrage. Portrait d’un artiste polyvalent.

Son premier long-métrage, Mille Mois, a reçu le prix du premier film et le prix de la jeunesse dans la section Un certain regard, à Cannes, en 2003. What a Wonderful World (2006) et Volubilis (2017) ont été projetés à la Mostra de Venise… On pourrait donc penser que Faouzi Bensaïdi a toutes les raisons d’être confiant quant à l’accueil qui sera réservé à ce dernier film, qui sort en France le 19 septembre.

Pourtant, le réalisateur marocain se dit fort inquiet. Non qu’il se méfie outre mesure des critiques, mais il craint de ne pas trouver son public faute de salles. Il était prévu que Volubilis soit sur les écrans le 5 septembre, mais comme Sofia, de Meryem Benm’Barek, était programmée ce jour-là, « on a préféré repousser de quinze jours pour éviter un face-à-face qui n’aurait profité à aucun… et on s’est aperçu que 18 films sortiraient à cette date. Un record ! »

Films d’auteur

Face à une telle concurrence, « beaucoup passeront à la trappe », commente-t-il, philosophe. On comprend ce désarroi quand on sait que Bensaïdi ne cherche pas à être prolifique : son avant-dernier film, Mort à vendre, date de 2011 et il n’a réalisé, depuis 2003, que quatre longs-­métrages. Trois ans entre le premier et le deuxième, six entre le troisième et le quatrième : cela signifie-t-il qu’il est de plus en plus difficile de monter des projets ?