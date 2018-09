Libye – Mary Fitzgerald : « Haftar est moins fort qu’au début de l’année »

À l’approche d’échéances électorales de plus en plus hypothétiques, tensions et violence refont surface, tandis que les protagonistes de la crise semblent naviguer à vue. Décryptage.

Jeune Afrique : Combats à Tripoli, menaces du maréchal Haftar contre l’Algérie, attentat de Daesh contre la Compagnie nationale de pétrole (NOC)… Comment expliquer la crise que traverse le pays après quelques années de calme relatif ?

Mary Fitzgerald(*) : Alors que le processus politique part à la dérive, avec des élections avant la fin de l’année qui paraissent désormais improbables, certains acteurs veulent saisir l’opportunité d’avancer leurs pions sur le terrain, avant que la situation générale ne change encore de manière substantielle.

Quelle est maintenant la situation à Tripoli ?

Elle est toujours tendue, avec des pics de violence malgré les accords affichés et les cessez-le-feu. Beaucoup de Tripolitains croient que la situation va aller de mal en pis avant une amélioration. Mais il y a des craintes réelles que les tensions actuelles ne dégénèrent en une conflagration plus étendue, impliquant des acteurs extérieurs à la ville.

Dans ce contexte, Sarraj peut-il encore jouer un rôle dans l’avenir de la Libye ?

Sarraj a toujours été faible et ne bénéficie pas d’un réel soutien populaire. Pour autant, ça ne l’empêche pas de nourrir des ambitions politiques, y compris présidentielles.