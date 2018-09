Ouganda : Bobi Wine face à Yoweri Museveni

Les deux semaines de détention de Bobi Wine, le « président des ghettos » ougandais, ont encore renforcé son aura auprès d'une partie de la jeunesse et lui ont attiré des sympathies à l'international. Et le président Yoweri Museveni a désormais un opposant de poids, pour le moment en exil aux États-Unis.

«Un soldat a frappé ma porte avec une barre de fer et la porte est tombée. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Un autre a pointé un revolver contre ma tempe et m’a ordonné de m’agenouiller. Avant que mes genoux aient pu atteindre le sol, il a utilisé la même barre de fer pour me frapper. » Le récit qu’a fait Bobi Wine de son arrestation, le 14 août à Arua (nord-ouest de l’Ouganda), ressemble au scénario d’un mauvais film d’action.

Alors qu’il était venu soutenir l’un de ses alliés à une élection législative partielle, cet opposant a vu son chauffeur tué par balles (une photo de son corps ensanglanté a été immédiatement publiée sur les réseaux sociaux) avant d’être emmené par les forces de l’ordre. Mais les deux semaines de détention – et de torture selon lui – qui ont suivi ont fait de cet ancien chanteur, âgé de 36 ans, une icône nationale… et une menace majeure pour le régime de Yoweri Museveni.