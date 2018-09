Procès du putsch manqué au Burkina : une plainte déposée contre six juges

Trois juges d’instruction et trois membres du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou font l'objet d'une plainte déposée par quatre des civils accusés dans l’affaire du putsch manqué de 2015.

Quatre civils accusés dans l’affaire du putsch manqué de 2015 – Léonce Koné, Me Hermann Yaméogo, Minata Guelware et Adama Ouédraogo, dit Damiss – ont déposé plainte le 3 septembre auprès du Conseil de discipline de la magistrature contre trois juges d’instruction et trois membres du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou.