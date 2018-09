Centrafrique-Russie : la société minière de Evgenii Khodotov obtient un permis de recherche

La société du Russe Evgenii Khodotov, homme d'affaires influent à Bangui, a obtenu une autorisation de reconnaissance minière en Centrafrique.

Qui est Evgenii Khodotov, qualifié de « directeur-gérant de la société minière Lobaye Invest Sarlu » dans l’arrêté que Léopold Mboli Fatran, le ministre centrafricain des Mines, a signé le 25 juillet ?

Ce document accorde à cette société, enregistrée à Bangui, une « autorisation de reconnaissance minière dans la région de Pama pour une période de validité d’un an renouvelable » dans le but d’identifier d’éventuels gisements d’or et de diamant. Cette même compagnie avait obtenu en juin un permis de recherche d’or à Yawa, pour trois ans renouvelables.