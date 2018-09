[Tribune] L’Afrique dynamise la transition énergétique mondiale

Le monde se trouve au cœur d’une gigantesque transition énergétique vers des systèmes plus respectueux de l’environnement, plus modernes, et l’Afrique participe activement à ce développement.

Grâce à la « ceinture du soleil » traversant le continent, celui-ci profite d’une position optimale pour générer d’énormes quantités d’énergie solaire et éolienne. Portées par l’augmentation constante de la demande et la chute des prix de ces technologies, les énergies renouvelables (ENR) constitueront la base de l’alimentation du système électrique.

>>> À LIRE – Dossier : Un vent de changement dans l’énergie en Afrique

Les ENR étant intermittentes par nature, les sources d’approvisionnement les plus utilisées actuellement comme le charbon ou le nucléaire doivent être remplacées par des moyens de production plus flexibles.

C’est le cas notamment des solutions de stockage d’énergie et des technologies à base de moteurs, qui sont celles qui assurent les meilleurs temps de réponse. C’est-à-dire qui permettent de prendre ou de passer le relais le plus rapidement à une source ENR. Sans cette flexibilité, les ENR causeront de l’instabilité sur les réseaux électriques et poseront d’énormes difficultés à leurs opérateurs.