Arrivé en 1989 au sein d’AccordHotels, qui possède 50 % de Mantis Group, ce juriste formé à l’université de Lille et titulaire d’un MBA de l’ESCP Europe devient directeur général du spécialiste de l’hôtellerie et du voyage de luxe. Le Français a largement participé au développement du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.