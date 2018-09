Face-à-face : Dai Houliang et Ivan Glasenberg, duel pétrolier sud-africain

Le géant pétrolier chinois Sinopec et son rival suisse Glencore, associé à des actionnaires noirs et minoritaires, s'affrontent pour le rachat de Chevron South Africa.

En janvier 2018, le géant pétrolier chinois Sinopec, piloté par Dai Houliang, pensait avoir fait le plus dur en obtenant le feu vert de la Commission sud-africaine de la concurrence pour poursuivre son opération de rachat de Chevron South Africa (CSA) – pour 900 millions de dollars (774 millions d’euros) –, revendu par la maison mère américaine.

C’était compter sans les manœuvres de son rival suisse Glencore, dirigé par le Sud-Africain Ivan Glasenberg, lui aussi sur les rangs pour reprendre ses actifs : d’abord une raffinerie d’une capacité de 100 000 barils par jour au Cap, l’une des plus importantes du continent, mais aussi une usine de lubrifiants à Durban ainsi qu’un réseau de 820 stations-service et de 220 boutiques situées en Afrique du Sud et au Botswana.

Droit de préemption et discrimination positive

Fin connaisseur des arcanes politiques et économiques de la nation