Remaniement au Maroc : scène de ménage entre le PJD et le PPS

Le limogeage de la secrétaire d’État chargée de l’Eau déclenche les foudres du plus fidèle allié des islamistes. Mais la rupture n’est pas pour autant consommée entre le PJD et le PPS.

Nouvelle crise au sein de la majorité gouvernementale ! Cette fois, le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) doit faire face au mécontentement de son plus fidèle allié, le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Motif : la suppression du secrétariat d’État chargé de l’Eau, chapeauté jusqu’à récemment par Charafat Afilal, par ailleurs membre du bureau politique du PPS. Le 20 août, son limogeage – dans la foulée de la nomination d’un nouveau ministre des Finances – avait pris tout le monde de court au sein du parti.

Le chef du gouvernement a fait cette proposition au roi à l’instigation d’Abdelkader Amara, ministre de tutelle

Le roi Mohammed VI « a bien voulu donner son approbation à la proposition du chef du gouvernement portant sur la suppression du secrétariat d’État chargé de l’Eau auprès du ministère de l’Équipement », indique le communiqué du cabinet royal. Une façon de clairement pointer la responsabilité de Saadeddine El Othmani dans la décision.

Conflit

« Le chef du gouvernement a fait cette proposition au roi à l’instigation d’Abdelkader Amara, ministre de tutelle de l’évincée et influent trésorier du PJD, nous confie une source gouvernementale. À maintes reprises, Amara a demandé la tête de Charafat Afilal. Il avait remis un rapport en ce sens à El Othmani, en début d’année. »

De son côté, la désormais ex-secrétaire d’État entretenait des relations exécrables avec son supérieur hiérarchique. Allant jusqu’à l’accuser presque ouvertement de bloquer les décrets d’application de la nouvelle loi sur l’eau, censés faire la fierté de son mandat.