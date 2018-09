Niger : dix choses à savoir sur Mohamed Bazoum, le ministre de l’Intérieur

Le ministre nigérien de l’Intérieur se rêve en successeur du président Mahamadou Issoufou. Et ne manque ni d’atouts ni d’opposants.

1. Méthodique

Cinq fois député de Tesker (au nord-est de Zinder), ministre des Affaires étrangères puis de l’Intérieur, il a construit sa carrière avec méthode. Et se prépare pour la présidentielle de 2021. Seule ombre au tableau : sa base électorale, jugée faible en raison de son appartenance communautaire.

2. Arabe

Il est issu de la tribu arabe des Ouled Slimane, qui vit principalement dans le sud de la Libye ainsi que dans le nord du Tchad et le nord-est du Niger, pays où elle est ultraminoritaire. Proche de la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette tribu tente de jouer de ses bonnes relations avec Paris, mais se heurte aux ambitions des Touaregs et, surtout, des Toubous.

3. Zindérois

Né en 1960 à Bilabrine, non loin de Diffa et de la frontière avec le Tchad, Bazoum a passé son enfance à 200 km de là, à Tesker, et obtenu son baccalauréat à Zinder, au lycée Amadou-Kouran-Daga.