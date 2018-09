Obsèques au Congo : entre démesure et solidarité

Réconfort pour la famille en deuil, hommage au défunt, les matanga sont un temps fort de la vie sociale. L’occasion, aussi, de se montrer et de s’encanailler.

Une route barrée à la circulation. Des banderoles, des kakémonos et des petits stands de boissons qui s’entassent sur la chaussée. Et tout un quartier de Brazzaville vibrant au son des mélopées du groupe à la mode, qui joue en live, alors qu’à la nuit tombée élégantes et élégants émergent de centaines de 4×4 aux vitres fumées pour se presser sous les dizaines de chapiteaux dressés pour l’occasion… Le décor ainsi planté n’est pas celui d’une kermesse ou d’un festival, mais celui d’une veillée mortuaire – un matanga, en lingala.

« On se retrouve ce soir à la veillée ! » entend-on fréquemment à la fin d’une conversation, au hasard d’une course dans le centre-ville. Au Congo, il est de coutume de se rendre au domicile d’un défunt entre le jour où il a rendu l’âme et celui de sa mise en terre. Parents et amis entourent la famille et veillent le mort dans « la parcelle » endeuillée, alors