Congo : au festival Soul Power, des master class américano-kongo

Pointe-Noire accueillera à la mi-novembre la 5e édition du festival Soul Power. Au programme, des pointures de la scène jazz et funk internationale. Avec, en guest-star, Fred Wesley, ex-directeur musical de James Brown.

«Ku lala ve ! » (« Ne dors pas ! »), telle est la devise de la cinéaste Sylvie Mavoungou Bayonne et de son festival, Soul Power Kongo. Créé et orchestré par la société de la réalisatrice, Matombi Productions, ce rendez-vous culturel fait bouger la cité océane depuis 2014. Sa 5e édition, qui se tiendra du 15 au 17 novembre, donne carte blanche au tromboniste américain Fred Wesley, l’ex-directeur musical de James Brown, auquel se joindront ses New JB’s et quelques autres stars de la scène soul, jazz et funk nord-américaine, comme le New-Yorkais DJ Logic.

Au programme : des master class entre artistes congolais et invités, des ateliers, des concerts, des animations pour enfants, des expositions, des ciné-débats… Sans oublier un hommage à la Sud-Africaine Miriam Makeba, avec notamment un slam théâtralisé écrit par Gilles Douta et interprété par la comédienne Hourra.

Après avoir