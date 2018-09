Cinéma : « Sofia », mère célibataire face aux hypocrites

Avec Sofia, prix du scénario au Festival de Cannes, la Marocaine Meryem Benm’Barek s’interroge sur les hypocrisies d’une société qui stigmatise les mères célibataires.

« Cent cinquante femmes accouchent chaque jour hors mariage au Maroc. Elles encourent la prison, elles sont stigmatisées et leurs enfants aussi. » C’est de cette réalité que Meryem Benm’Barek a voulu rendre compte dans Sofia. Ce premier film lui a valu une reconnaissance internationale : à Cannes, dans la section Un certain regard, il a obtenu le prix du scénario.

Sofia pourrait passer pour un drame social classique évoquant la situation des mères célibataires dans un pays où elles sont, plus qu’ailleurs, ostracisées. Mais l’histoire est plus complexe. D’abord parce que la postadolescente dont on suit les pérégrinations ne sait pas qu’elle est enceinte.

Prise de douleurs durant un repas de famille, elle est accompagnée clandestinement aux urgences par sa cousine Lena, étudiante en médecine, qui subodore un déni de grossesse. L’histoire prend alors des allures de thriller avec la course échevelée des deux jeunes femmes pour trouver un lieu où l’on acceptera de mettre au monde l’enfant inattendu.