Côte d’Ivoire : voyage Ivoire, mon beau miroir

Témoin de l’histoire de la Côte d'Ivoire, l’hôtel voulu par Félix Houphouët-Boigny en a aussi subi les soubresauts, demeurant à sa manière un centre de pouvoir.

Il y a les talons qui claquent sur le marbre lustré de l’entrée, les regards complices échangés dans le hall luxueux, puis l’air assuré de l’habitué qui ne se perd jamais dans cet univers feutré. Certains aimeront s’avachir bien en vue sur l’un des fauteuils du rez-de-chaussée, là où il s’agit de voir et de se faire voir, quand d’autres, préférant rester discrets, choisiront l’une des nombreuses terrasses. Il y a tant de recoins où se cacher…

Mais il faut commencer par emprunter l’un des ascenseurs chromés, monter les 23 étages de la tour et admirer la vue à nulle autre pareille. En face, les buildings et l’agitation du Plateau ; un peu plus loin, les ponts Général-de-Gaulle et Houphouët-Boigny ; à gauche, le quartier chic de Marcory, l’historique Treichville ; partout, la lagune Ébrié, qui lascivement s’étend. Posé à l’extrémité ouest de la baie de Cocody, l’hôtel Ivoire a Abidjan à