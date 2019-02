À Tunis, JK Lighting illumine avec minimalisme

Le jeune architecte tunisien Hassene Jeljeli a fondé, avec son père ingénieur, JK Lighting, une marque de luminaires design. Voici l’un de leurs modèles.

Ils ont respectivement 27 ans et 60 ans. Hassene Jeljeli et son père, Khelil, ont monté, en octobre 2017, JK Lighting à Tunis. Le type d’entreprise dont avait toujours rêvé Khelil, d’où le choix de ses initiales pour nommer l’établissement. Le fils, lui, est diplômé depuis l’an dernier de l’École nationale d’architecture et d’urbanisme (Enau) de Sidi-Bou-Saïd.