Chine-Afrique : Algérie et Maroc, deux visions de l’opportunité asiatique

A Alger et Rabat, la dette chinoise est un non-sujet. Pékin figure pourtant parmi les partenaires sur lesquels misent - pour des raisons différentes - les deux États maghrébins.

En Algérie, les relations du FLN avec la Chine ont débuté avant même l’indépendance, mais il a fallu attendre les années 2000 pour qu’elles se matérialisent économiquement. Avec la remontée des prix du pétrole, Alger a alors retrouvé des marges de manœuvre et lancé deux plans d’appui à la croissance (2002-2004 et 2005-2009) avec pour objectif de rattraper le retard pris pendant les années 1990, marquées par le terrorisme et les programmes d’ajustement structurel du FMI.

« Le gouvernement a vu dans les entreprises chinoises des prestataires de services pour deux domaines où la demande était forte : les logements et les infrastructures », analyse la chercheuse franco-algérienne Fatiha Talahite. Les sociétés chinoises profitent alors de l’absence des groupes occidentaux que le contexte sécuritaire de la décennie noire a fait fuir.