Maroc – Mustapha Aziz : le testament de Lahcen Jakhoukh en question

Mustapha Aziz est au cœur d'un bras de fer judiciaire avec la famille de Lahcen Jakhoukh autour de la succession de ce dernier.

Début mai 2015, Lahcen Jakhoukh est alité à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, en région parisienne. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en septembre 2014 : il se sait condamné. Il a perdu près de 30 kg en six mois, après une vingtaine de chimiothérapies. Son infirmière le trouve « confus par moments ». Le 3 mai, les médecins ordonnent une surveillance toutes les trois heures. Son état ne s’améliore guère.

Pourtant, le 5 mai, Lahcen Jakhoukh paraphe trois documents. D’abord son testament. En présence de son notaire et de deux témoins, il dicte : « J’institue pour légataire universel mon ami le Dr Mustapha Aziz, qui a été le seul à me soutenir et à m’aider dans les épreuves douloureuses. » Il poursuit : « Mon légataire aura les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions concernant mon patrimoine successoral avec pour instruction formelle d’exclure mes enfants et Mme Soumya Loudiyi [son épouse] ainsi que ma famille proche et toute personne mandatée par ma famille. »