Gafam : l’espace à portée de main

Fini le temps des câbles sous-­marins et de la fibre optique, jugés trop chers (entre 30 000 et 60 000 dollars, soit entre 26 000 et 52 000 euros, le kilomètre) et qui profitent surtout aux régions côtières. Voici venue l’ère des satellites : moins coûteux, ces derniers permettent de connecter plus aisément les zones reculées à internet et de toucher un public beaucoup plus large.

Les milliardaires américains du Web ont donc les yeux rivés sur l’espace. Si les ambitions spatiales d’Apple ne sont encore que des rumeurs, celles de Mark Zuckerberg ne sont plus un mystère. Facebook s’est vite remis de l’échec du satellite Amos-6, en 2016. Fin juin de cette année, après deux ans d’essai, il a certes abandonné Aquila, un système qui reposait sur un ensemble de drones géants émettant un signal WiFi, mais les années de recherche ne sont pas perdues. Surtout, son autre projet, le satellite Athena, verra le jour en 2019 et ira se placer en orbite au-dessus de l’Afrique, d’où il fournira une connexion de 10 gigabits par seconde à la totalité du continent.

Relier la planète entière à internet dès 2019

Google, de son côté, a annoncé le lancement de Loon (au Kenya, dès 2019) : des centaines de milliers de ballons, pilotés par intelligence artificielle et circulant à 30 km au-­dessus du continent, émettront un signal WiFi.