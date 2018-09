Gafam : les « fake news », ce cancer

Manipulation de l’information, appel au meurtre, incitation à la haine… Comment vaincre l’épidémie qui ravage plateformes et réseaux sociaux ? Facebook et les autres jurent qu’ils font l’impossible. Mais est-on obligé de les croire ?

Menlo Park, Californie, 22 juin. Au siège de Facebook, une imposante délégation conduite par Lambert Mende, ministre de la Communication de la RD Congo, a été reçue par des responsables du groupe fondé par Mark Zuckerberg. Au cœur des discussions, une question : « Comment lutter contre la cybercriminalité et les fake news, de plus en plus souvent relayées sur WhatsApp, la plateforme de messagerie rachetée par Facebook ? » C’est ce que ce même Lambert Mende a révélé à Jeune Afrique quelques semaines plus tard. La question est d’autant plus sensible que des élections présidentielle, législatives et provinciales doivent avoir lieu à la fin de l’année en RD Congo, dans un contexte tendu…

Concrètement, les autorités congolaises ont demandé l’aide de Facebook en vue de mettre en place une meilleure coordination afin d’identifier et de désactiver les comptes cybercriminels et ceux qui diffusent de fausses nouvelles. L’objectif est évidemment de les rendre responsables de leurs actes. À la différence des éditeurs de presse, qui sont pénalement responsables de ce que publient leurs journaux, les plateformes comme Facebook n’ont aucun compte à rendre.