Lifestyle 2.0 : les influenceuses africaines à suivre

Ces blogueuses ou youtubeuses inspirent des milliers d’internautes et de followers sur les réseaux sociaux. Voici cinq influenceuses à suivre.

En Afrique, le terme d’« influenceuse » ès modes et arts de vivre peut vite prêter à confusion. Souvenez-vous des sœurs Sora, les Kardashian du Mali… Ces dernières sont bel et bien considérées comme telles dans leur pays. Pourquoi ? Elles s’affichent avec des produits de luxe et n’hésitent pas à documenter leur quotidien dispendieux. Il en va de même pour une Coco Emilia, au Cameroun, ou une Sonya Pembe, en RD Congo. Alors, qu’est-ce qui différencie les cinq jeunes femmes que nous avons choisies pour ce dossier des « phénomènes » cités plus haut ?

Pour commencer, leur présence sur les réseaux sociaux sert une réelle activité professionnelle ou un engagement social. Elle témoigne aussi d’une profonde passion pour la mode et d’un réel penchant pour l’esthétique et le bien-être. Sans compter une forte dose d’humour et d’humilité. Enfin, leur rayonnement digital les conduit également à collaborer avec diverses marques, séduites par leur univers raffiné. Attention, si nous indiquons leur audience, nous avons toutefois choisi de ne pas retenir cette donnée comme un critère exclusif pour effectuer notre palmarès, dans la mesure où elle est difficilement comparable d’un pays à l’autre.