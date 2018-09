Littérature – Martinique : Roland Brival revient à ses sources antillaises

Dans un roman introspectif, « Les Fleurs rouges du flamboyant », l’artiste martiniquais Roland Brival évoque sa terre natale à travers le parcours de son double fictionnel.

Depuis la publication de son premier roman, Martinique des cendres, il y a quarante ans, Roland Brival a fait voyager ses lecteurs à travers les continents et les périodes marquantes de l’histoire. Les Fleurs rouges du flamboyant, dix-septième opus de l’écrivain dramaturge, plasticien, musicien et peintre né en Martinique en 1950, sont à la fois un retour aux sources antillaises et une rupture par rapport au reste de son œuvre. Car il met en scène son propre double littéraire, Simon Darnell, artiste tout comme lui.

Pour reprendre une expression de Brival, les mots dansent à la frontière entre réalité et fiction. L’artiste désormais quinquagénaire, qui a rompu avec sa famille, revient en Martinique et se souvient des épisodes clés de sa vie. Abandonné par son père à la naissance, Simon est élevé dans la maison familiale, où cohabitent sa mère, ses oncles, tantes, grand-père, etc.

