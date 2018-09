RDC : Okasol, le couturier attitré des officiers

Okasol est le couturier attitré des corps habillés congolais. Haut gradés de l’armée et de la police, ministres, députés nationaux, magistrats... Ils sont nombreux à se tourner vers lui.

Il connaît les mensurations de tous les officiers congolais. Dans son atelier moderne installé dans le centre-ville de Kin, on peut admirer des chemises et uniformes taillés sur mesure pour de haut gradés de l’armée et de la police, des costumes en cours de confection pour des ministres et des députés nationaux, sans oublier quelques toges de magistrats. Plusieurs fois primé dans sa discipline, à 58 ans, Samy Okaso Lushima, dit Okasol – ou maître Samy – est le couturier attitré des corps habillés congolais.

« La couture est une affaire de famille », confie ce Tetela natif de Lodja (centre du pays). Pour s’en rendre compte, il suffit d’un coup d’œil aux trois portraits – lui-même, avec deux de ses cinq enfants – brodés sur un grand tissu blanc et trônant en bonne place dans le bureau où le maître tailleur a l’habitude de recevoir. Un travail remarquable réalisé par son deuxième fils,