[Tribune] Les défis du retour à une monnaie forte en RDC

Pour retourner à une monnaie forte en RDC, il est impératif d’adopter des mesures soutenant le développement d’un marché intérieur et de dynamiques économiques locales.

Pays continent au centre de l’Afrique, la RD Congo est une terre d’avenir et d’énormes défis. Le caractère extraverti de son économie fortement dominée par les industries extractives, donc tributaire des cours des matières premières et totalement dépendante des importations pour les produits de première nécessité et d’autres biens manufacturés, fait d’elle un cas d’école sur le plan macro­économique.

>>> A LIRE – Infographie-RDC : 1 milliard de dollars de recettes publiques tirées des ressources naturelles en 2017

Un marché de 80 millions d’habitants, alimenté quasi exclusivement de l’extérieur et sans véritable production ni transformation locale… Cette situation exerce une grande pression, tant sur la balance des paiements que sur le besoin du pays en devises fortes, créant un impact négatif sur la stabilité de la monnaie locale, le franc congolais (CDF).

Dépréciation

L