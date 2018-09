[Analyse] Heureux comme un patron à Abidjan

Joël Té-Léssia Assoko est journaliste économique à Jeune Afrique et ancien chef d'édition de Jeune Afrique Business+. Ivoirien, diplômé de Paris-Dauphine et de Sciences-Po Paris, il suit le secteur de la finance en Afrique.

Le classement « Doing Business » de la Banque mondiale, qui place la Côte d’Ivoire (139e) et le Sénégal (140e) au coude-à-coude, aurait une allure bien différente s’il incluait parmi ses dix critères d’évaluation le plaisir intense, difficilement quantifiable, qu’il y a à être « boss » en terre d’Éburnie.

Je me souviens de l’indignation d’un ingénieur sénégalais me décrivant l’impayable cirque entourant les allées et venues d’un ancien directeur du port de Dakar : circulation interrompue, escorte, personnel au garde-à-vous… Une pompe qui tranche avec les habitudes plus discrètes du patronat local, mais qui soulèverait à peine un sourcil à Abidjan.

À Dakar, le gouverneur – ivoirien – de la BCEAO, qui y a son siège, ne dispose que d’un véhicule de fonction et d’un chauffeur… Quand le patron de la BAD, installé dans la capitale ivoirienne, ne s’y déplace qu’entouré d’une escorte digne d’un chef d’État.

Du plaisir d’être patron

Dans la capitale économique ivoirienne, la figure du « grotto » – le patron connu pour sa munificence, sollicité par ses « petits », entouré de mille préventions – est une réalité quotidienne, qui a donné son nom à un yaourt très populaire et même à un pagne en