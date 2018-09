RDC : très stratégique cobalt

En adoptant son nouveau code minier, l’État congolais, premier producteur de cobalt, instaure notamment une hausse de la redevance sur les minerais désormais classés comme « métaux stratégiques », qui passe de 2 % à 10 %.

La production congolaise de cuivre s’est établie à 1,1 million de tonnes (60 % des recettes d’exportation) en 2017 et devrait passer la barre de 1,5 million de t en 2018. Celle de cobalt est passée de 66 000 t à 86 000 t en 2017 (20 % des recettes d’exportation) et devrait dépasser 105 000 t en 2018, selon le ministère des Mines congolais.

Indispensable pour fabriquer les batteries électriques (de smartphones, de tablettes, de voitures électriques, etc.), le cobalt a vu ses cours presque quadrupler en deux ans à la Bourse des métaux de Londres : de 25 000 dollars en moyenne en 2016, la tonne est passée à 61 200 dollars en 2017 (soit un prix multiplié par 2,2), et, durant le premier semestre 2018, son cours a oscillé entre 80 000 et 95 000 dollars/t.