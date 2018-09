Depuis un an, « Le Béaba de la cuisine RDcienne » réunit sur Facebook des « mamans », des spécialistes et des fans de recettes traditionnelles et de produits du terroir.

Au surnom de Maman Malewa – malewa signifiant « restaurant de rue » en lingala – Francine Lomponda Moseka a préféré celui de Malewa Moderne, une manière de souligner le caractère à la fois populaire et contemporain de la cuisine congolaise. Un sujet qui l’a toujours passionnée. D’abord parce qu’elle aime ses recettes, qu’elle a apprises auprès des « mamans » du village de son père, dans l’Équateur. Mais aussi parce que préparer ces spécialités lui a permis de rester connectée à son pays quand elle en avait la nostalgie.

Née en 1970 à Kinshasa, elle a en effet quitté sa capitale natale à l’adolescence, pour aller vivre dans un petit bourg de Belgique. C’est lorsqu’elle était étudiante à Bruxelles, au début des années 1990, qu’elle s’est mise aux fourneaux. Elle arrondissait ses fins de mois en cuisinant des plats que lui commandaient la famille, les amis, et s’était inscrite dans un