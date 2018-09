Algérie : course à l’huile entre Redha Kouninef et Issad Rebrab

Issad Rebrab, président du groupe Cevital et Redha Kouninef, actionnaire majoritaire de KouGC ont tous les deux investi dans la production d'huile. Le bras de fer est engagé et pour le moment, c'est le second qui a une longueur d'avance.

Entre les deux patrons algériens, l’homme d’affaires de 74 ans, Issad Rebrab et le quadragénaire ambitieux, Redha Kouninef, la bataille était inévitable. Le très discret (il est impossible de trouver une photo de lui) Redha Kouninef est membre d’une fratrie réputée très proche des autorités d’Alger. Leur conglomérat, KouGC, fondé en 1971 par le patriarche Ahmed Kouninef, s’étend du BTP au génie civil et à l’hydraulique en passant par l’agroalimentaire.

L’huile, qui représente environ 10 % des profits de Cevital, constitue le cœur de leur conflit. En 2006, profitant de la privatisation de l’Entreprise nationale des corps gras, les Kouninef se lancent dans le raffinage avec Cogral (Corps gras d’Alger).

L’année 2006, c’est aussi celle où émerge dans l’esprit d’Issad Rebrab l’idée de remonter la chaîne de valeur et