Robert Malley : « L’Afrique, Trump, Obama et moi »

Ce conseiller des deux dernières administrations démocrates américaines passe au crible la politique africaine du nouveau patron de la Maison-Blanche. Et ça décoiffe !

Si quelqu’un connaît bien les arcanes de la Maison-Blanche, c’est lui. Ex-conseiller Proche-Orient, Moyen-Orient et Afrique du Nord des présidents Bill Clinton et Barack Obama, Robert Malley a été l’un des acteurs de l’accord nucléaire de juillet 2015 avec l’Iran. De février 2014 à janvier 2017, il a aussi épaulé le président Obama dans la lutte contre l’État islamique.

Aujourd’hui président du think tank International Crisis Group (ICG), Robert Malley, 55 ans, nous fait entrer au cœur de l’administration Trump. Il passe au scanner la vision du président américain concernant l’Afrique. Et nous révèle que, s’agissant du Cameroun, de la RD Congo et de la Libye, par exemple, certains de ses collaborateurs parviennent à agir à son insu, ou presque ! « Sous le radar », comme il dit. Trump par Malley, c’est décapant.