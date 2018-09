RDC : « Touche de piment », table incontournable du pouvoir congolais

«Bonjour général ! » Suzy Muka Okonofua se lève d’un bond pour saluer Jean-Claude Kifwa – officier supérieur connu pour ses méthodes controversées alors qu’il servait à Kisangani –, accompagné ce jour-là de son épouse et de son fils aîné. En femme d’affaires aguerrie, la restauratrice échange quelques amabilités avec son hôte de marque avant de le conduire au bar, où il semble avoir ses habitudes.

En quelques années, le restaurant Touche de piment, situé avenue de la Justice, à La Gombe, est devenu l’un des lieux de rendez-vous incontournables des hommes et des femmes de pouvoir dans la capitale congolaise. Officiers supérieurs, ministres et conseillers, principalement issus de la majorité, viennent régulièrement déguster les spécialités locales sur la terrasse aménagée au bord de la piscine, dans le jardin de la ville. Lorsque les circonstances l’exigent, ils peuvent même tenir séance dans l’un des salons VIP de l’établissement, à l’abri des oreilles et des regards indiscrets.

Majorité, opposition… Tout le monde peut venir à Touche de piment !

Parmi les habitués : le ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, son homologue de l’Intérieur, Henri Mova Sakanyi, ou encore du Plan, Modeste Bahati Lukwebo. Les militaires y ont aussi leur rond de serviette, à l’instar du général Fall Sikabwe Asinda, commandant de la 34e région militaire (Nord-Kivu), et du général de brigade Jean-Claude Yav, considéré comme un proche du président Joseph Kabila. Sans oublier la visite, à deux reprises, de la première dame, Olive Lembe Kabila, qui s’échappe pourtant rarement de son palais.