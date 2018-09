Cinéma : Spike Lee met le feu au Ku Klux Klan

De retour avec "BlacKkKlansman", le réalisateur africain-américain, Spike Lee dénonce avec humour les actes de l’organisation suprémaciste, le Ku Klux Klan, dans une histoire aussi improbable que vraie.

Depuis une bonne dizaine d’années, on l’avait perdu de vue un peu aux États-Unis, et totalement à l’étranger. Certes, il avait réalisé quelques clips pour des rappeurs tels qu’Eminem (2014) et un documentaire sur Michael Jackson, disparu en 2009, tout en organisant une campagne de marketing pour Nike avec Michael Jordan.

Récemment, il avait entrepris la production d’une série télévisée adaptée de son premier grand succès (au milieu des années 1980), Nora Darling n’en fait qu’à sa tête, le portrait d’une jeune Africaine-Américaine rebelle. Mais l’auteur des films cultes Do the Right Thing, Mo’ Better Blues ou Malcolm X était aux abonnés absents. Où était passé l’homme en colère qui s’était imposé comme « le » cinéaste noir dénonçant les tares de l’Amérique blanche et la persistance du conflit racial ? Le tout récent sexagénaire s’était-il assagi ?