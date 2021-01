Laurent Tamegnon : « Les PME et les salariés togolais ont besoin d’une aide directe de l’État »

Ports africains : accélérer les mutations grâce aux PPP

Alors que les performances des plus grands ports du continent se sont nettement améliorées ces dix dernières années, notamment à Tanger Med, Port-Saïd, Durban et Djibouti, il reste beaucoup à faire pour les autres havres, de taille régionale ou nationale. Plutôt que de construire des nouveaux quais, ils doivent diminuer le temps de traitement des marchandises, et mieux se connecter à l’hinterland. Pour cela, les autorités portuaires n’ont pas d’autre choix que de construire des partenariats public-privé efficaces, en particulier avec de nouveaux opérateurs asiatiques.