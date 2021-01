À Blitta, l’émirati Amea Power s’apprête à booster la production électrique du Togo

Baptisée Mohamed Bin Zayed, la plus grande centrale photovoltaïque du pays devrait voir sa première phase, d’une capacité de 30 MW, opérationnelle en mars.

Le coup d’envoi des travaux de construction du parc solaire de Blitta, située à 270 kilomètres au nord de Lomé, dans le centre du pays, a été très officiellement donné le 3 février 2020, en présence du chef de l’État, Faure Gnassingbé, et de Hussain al-Nowais, le président fondateur du groupe émirati Amea Power (détenu par le holding familial AlNowais Investments), spécialisé dans la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures énergétiques.

Le gigantesque parc solaire Mohamed Bin Zayed (du nom du prince héritier d’Abou Dhabi) permettra de produire plus de 90,255 gigawattheures (GWh) par an et sera doté d’une puissance totale de 50 mégawatts (MW).