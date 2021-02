Sécurité : Tanger Med, la vigie africaine du détroit de Gibraltar [2/3]

Immigration clandestine, terrorisme, trafic de drogue… À la croisée des routes maritimes majeures Est-Ouest et Nord-Sud, doit faire face à des défis sécuritaires d’ampleur majeure.

Point de jonction entre l’Afrique et l’Europe, séparées de 14 kilomètres à son emplacement, la plateforme Tanger Med, inaugurée en 2007, est l’une des plus grandes infrastructures portuaires du continent. Installée sur la rive sud, à l’entrée orientale du détroit de Gibraltar, elle permet au royaume chérifien d’être connecté à plus de 180 ports grâce à sa position à la croisée des routes maritimes majeures Est-Ouest et Nord-Sud.

Une situation qui fait de cet espace de presque 300 hectares un lieu de grands défis sécuritaires. Les principaux risques sont liés à l’immigration clandestine, au terrorisme et au trafic de drogue.