Au Togo, une relance à confirmer

Les réels progrès économiques et sociaux enregistrés ces dernières années sont quelque peu fragilisés par les effets de la pandémie de Covid-19.

Le Togo fait partie des pays africains qui ont vite réagi face au coronavirus. Fermeture des frontières, confinement, mise sous cloche de l’économie, tracking et renforcement du système hospitalier lui ont permis de contenir la pandémie. En revanche, cette batterie de mesures a fait reculer l’économie.

« D’après l’enquête que nous avons menée en juin 2020, cela a provoqué une baisse de 51,3 % de l’activité des entreprises, déclare Urbain Thierry Yogo, économiste senior de la Banque mondiale pour le Togo. Le gouvernement a atténué le choc pour les ­entreprises en allégeant leurs charges fiscales et en exonérant de TVA les importations des intrants agricoles et des matériels médicaux. Pendant l’état d’urgence ­sanitaire – qui a été reconduit jusqu’en mars 2021 –, il a aussi mis en place un système de protection sociale ­baptisé Novissi (« solidarité »), entièrement digitalisé, pour transférer des sommes d’argent aux plus vulnérables. »

Un élan de réformes stoppé

Deux fois par mois, la personne qui remplissait les conditions requises recevait sur son téléphone ­portable 12 250 F CFA (18,70 euros) quand il s’agissait d’une femme et 10 500 F CFA pour un homme.

Malgré ces parades, la croissance du pays pour 2020 sera ramenée à zéro selon les projections du FMI et de la Banque mondiale, et à + 0,7 selon les autorités togolaises. Les secteurs les plus touchés sont le transport, la logistique et le tourisme. Ce qui est désolant, car sous l’effet des réformes menées par le gouvernement, le rythme de croissance s’accélérait d’année en année.