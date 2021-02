Racisme : le jeu vidéo prend (enfin) des couleurs

Du dernier volet de « Spider-Man » à « Cyberpunk 2077 », les dernières grosses productions misent sur des personnages noirs au physique plus réaliste et au caractère plus complexe. Il était temps.

Dans un article publié en avril 2015, nous avions abordé la question du racisme dans le jeu vidéo. Comme l’avaient observé des chercheurs américains, le secteur avait un problème avec les personnages noirs. Généralement sous-représentés (7 % des personnages, selon une étude datant de 2011), ils étaient également encore plus caricaturaux que leurs alter ego blancs : plus agressifs, dangereux et athlétiques.

Les dernières « grosses » sorties prouvent que beaucoup de chemin a été parcouru en cinq ans. D’abord, la diversité ne fait plus peur, comme le prouve le dernier volet des aventures de l’homme-araignée, Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Parti en vacances en Europe, Peter Parker confie la protection de New York (sous la neige) au jeune Miles. Cet open world un peu répétitif développé par Insomniac Games (comme le précédent volet, Marvel’s Spider-Man, sorti en 2018) a le mérite